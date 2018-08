Nieuwe Charlie's Angels-film wordt volgens Kristen Stewart 'geen imitatie'

"Liz (Banks, red.) is zo oprecht en grappig van zichzelf", zegt de Twilight-actrice over de stijl van haar regisseur tegen Entertainment Tonight. Actrice Banks, die vooral bekend is van haar rol in The Hunger Games, regisseerde eerder Pitch Perfect 2. "Het wordt dus echt geen imitatie van de vorige film."

Volgens Stewart draagt de "nieuwe generatie Angels" bij aan de positie van vrouwen. "Daar zal niet iedereen zo over denken. De meeste mensen denken wellicht: 'De versie waarmee ik opgroeide. was zo leuk. Waarom zou ik een nieuwe versie willen zien?'"

De actrice stelt dat "er juist goed is nagedacht" over de nieuwe Charlie's Angels. "Er zitten alleen goede bedoelingen achter en het laat echt zien hoe goed vrouwen kunnen samenwerken. Het is een warme en grappige film, maar het kitscherige element uit de vorige films zit er niet meer in."

De actrices Naomi Scott en Ella Balinska spelen de andere Angels. De originele Charlie's Angels-film, gebaseerd op de serie uit de jaren zeventig, stamt uit 2000. In die film en het vervolg daarop uit 2003 speelden Cameron Diaz, Drew Barrymore en Lucy Liu de hoofdrollen van de drie privédetectives. De film moet volgend jaar september in première gaan.