Amerikaanse zender maakt remake van serie Bewitched

Volgens Variety draait de nieuwe versie van de serie om een interraciaal koppel.

De serie, die in de VS een looptijd had van 1964 tot 1972, ging over het personage van Elizabeth Montgomery, een heks met magische krachten die getrouwd was met een sterveling. In 2005 was de serie de inspiratie voor een gelijknamige film met Nicole Kidman en Will Ferrell in de hoofdrollen.

In de nieuwe serie draait het om een Afro-Amerikaanse vrouw die getrouwd is met een blanke man.

De serie wordt gemaakt door de producenten van de succesvolle serie Blackish.