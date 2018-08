Matt Bomer in nieuwe seizoen reboot Will & Grace

Volgens zender NBC is het personage dat Bomer gaat spelen een zelfingenomen televisiepresentator. Het is niet duidelijk in hoeveel afleveringen de acteur te zien is. Bomer was eerder te zien in onder meer American Horror Story, White Collar en de Magic Mike-films.

In het komende seizoen van de sitcom keert Minnie Driver terug in haar rol als Lorraine, de aartsvijand van Karen.

Ook olympisch kunstschaatser Adam Rippon heeft een rol in de serie te pakken. De atleet plaatste donderdag in een Instagram Story een foto van zichzelf met Bomer, waarbij hij schreef: "Ben ik nu een getalenteerde acteur?"