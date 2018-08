Recensieoverzicht: Actrices in Book Club maken 'duffe verhaallijn' goed

NRC - drie sterren

"Book Club kan bogen op wat flauwe gewaagde humor, vooral uit de mond van de seksbeluste Vivian (Fonda, red.) - in één scène met haar klinkt Hot Chocolates You Sexy Thing. Zo klaagt Sharon (Bergen) tegen haar dierenarts over haar wat 'lethargische poes' en vliegen de seksmetaforen je om de oren. Besteeg Bruce haar maar eens zoals hij zijn motor besteeg, inclusief lubricatie met olie, zegt Carol (Steenburgen) tijdens een van hun boekclubbesprekingen. Voordat de toeschouwer kan roepen 'genoeg met die metaforen!' doen ze dat gelukkig zelf."

"Ondanks die platheid is Book Club geen regelrechte mislukking, wat vooral te danken is aan de actrices. De rollen zijn hun op het lijf geschreven en ze beleven zichtbaar veel plezier aan hun samenspel."

Lees de volledige recensie hier

Volkskrant - drie sterren

"Jane Fonda, Diane Keaton, Candice Bergen en Mary Steenburgen zijn met hun viertjes zó leuk, zo soepel op elkaar ingespeeld, dat ze je steeds weer over de alsmaar duffere verhaalwendingen heen tillen. Vooral wanneer de dames samenkomen als maandelijkse boekenclubje, zit de sfeer er goed in. De hele film had zo mogen zijn: op de bank hangen, glas wijn erbij en kletsen maar."

Lees de volledige recensie hier

De Telegraaf - drie sterren

"Dankzij het innemende spel van de vier acteerkanonnen kijkt Book club zeker plezierig weg. Het regiedebuut van Bill Holderman bevestigt tevens dat de senioren-romkom - na films als It’s complicated, Hope springs en And so it goes - nu echt een op zichzelf staand en volwaardig genre begint te worden."

AD - twee sterren

"(...) Het viertal realiseert zich dat zij veel tekortkomen in hun respectievelijke slaapkamers. Een aardig uitgangspunt, maar de debuterende regisseur Bill Holderman weet zich absoluut geen raad met deze welgestelde vrouwen - Jane Fonda speelt de eigenaresse van een viersterrenhotel en Candice Bergens karakter verdient de kost als rechter - uit Los Angeles.

Holderman zadelt zijn actrices op met dubbelzinnige en totaal ongeestige dialogen die zelfs in het Theater van de Lach van wijlen John Lanting afgekeurd zouden worden. Bovendien kenmerkt de plot zich door enkele zeer tuttige liefdesaffaires die zo uit een bouquet-reeks lijken te stammen. Conclusie: zonde van al het verzamelde talent."