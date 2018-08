George Clooney bestbetaalde acteur van Hollywood

Clooney vergaarde zijn rijkdom vooral binnen met Casamigos Tequila, het drankmerk waar Clooney medeoprichter van is, schrijft Forbes. Clooney en consorten deden Casamigos een paar maanden geleden van de hand.

Het Britse drankenconcern Diageo, bekend van onder meer Smirnoff en Johnnie Walker, betaalde 1 miljard dollar voor het tequilamerk. In het afgelopen jaar was Clooney niet op het witte doek te zien, maar werkte hij wel als regisseur aan Suburbicon. Daar verdiende de acteur zes miljoen mee.

Dwayne Johnson en Iron Man in top drie

De acteur wordt op de tweede plaats gevolgd door Dwayne 'The Rock' Johnson. De voormalig worstelaar wist 124 miljoen dollar binnen te brengen, mede dankzij de hoofdrol in de film Jumanji: Welcome to the Jungle. Robert Downey jr. complementeert de top drie met 81 miljoen dollar dankzij zijn rollen in Iron Man en The Avengers.

Chris Hemsworth (64,5 miljoen), Jackie Chan (45,5 miljoen), Will Smith (42 miljoen), Akshay Kumar (40,5 miljoen), Adam Sandler (39,5 miljoen), Salman Khan (38,5 miljoen) en Chris Evans (34 miljoen) maken de top tien compleet. De tien bestbetaalde acteurs haalden in totaal 748,5 miljoen dollar binnen.

Bij de vrouwen is Scarlett Johanson de bestbetaalde actrice. Zij verdiende in dezelfde periode 40,5 miljoen. Angelina Jolie staat met 28 miljoen op de tweede plaats, gevolgd door Jennifer Aniston met 19,5 miljoen dollar.