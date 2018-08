Hans Zimmer componeert muziek voor vervolg Wonder Woman

Dat maken meerdere Amerikaanse media, waaronder Collider, woensdag bekend. Zimmer maakte eerder het muzikale Wonder Woman-thema in de film Batman v Superman: Dawn of Justice.

Momenteel is hij bezig met het componeren van de soundtrack voor X-Men: Dark Phoenix. Ook maakt Zimmer voor de live action-versie van The Lion King, die verschijnt in 2019, een nieuwe versie van de muziek die hij componeerde voor de tekenfilm uit 1994. Voor dit werk ontving hij ook een Oscar.

De soundtrack van het eerste deel werd gemaakt door Rupert Gregson-Williams, die eerder de muziek van The Crown componeerde.

Wonder Woman 1984 wordt wederom geregisseerd door Patty Jenkins en Gal Gadot speelt weer de vrouwelijke superheldin. In de film, die uitkomt in oktober 2019, zijn er ook rollen voor Chris Pine en Kristen Wiig.

Op 13 november stelt Zimmer de muziek samen voor een concert in Ahoy, waarin bekende composities te horen zijn van de filmmuziekmaker.