Acteur Genio de Groot gaat korte film regisseren

Het is nog niet bekend wie de hoofdrollen gaan spelen. Convoi Exceptionnel is een tragikomisch portret van een bij zijn moeder inwonende zoon van in de veertig. Hij is transportbegeleider van convoi exceptionnel-vervoer en spaart in zijn vrije tijd miniatuurtjes van bijzondere vrachtauto’s. Zijn moeder heeft maar één langgekoesterde wens: oma worden. Nu zij stervende is, zal de zoon op zoek moeten naar een vrouw.

"We hebben met cabaretgroep NUHR en De Ploeg vooralsnog geen plannen om nieuwe voorstellingen te maken", legt De Groot uit. "Een collectief is een samenwerkingsvorm die mij dierbaar is. Met deze korte film zet ik een heel nieuwe stap, als regisseur met een nieuw filmcollectief."

Het scenario is geschreven door debutant Mark van Seggelen en de cameraman is Remco Bakker (Overspel, Vuurzee). Het is de bedoeling dat de crew na de korte versie ook een lange speelfilm gaat maken.

De Groot werd bekend bij het grote publiek met zijn rollen in onder meer Het Zakmes, Dorsvloer vol confetti en Ramses. Hij maakte talloze voorstellingen met het cabaretgezelschap NUHR en trad met acteur Harry Piekema op onder de naam Hamm en Hoppa. Ook werkte De Groot voor het populaire VPRO-programma VIlla Achterwerk.