'Juffrouw Ooievaar' Jopie Kullberg-Donkervoort (93) overleden

Schrijver Leen Valkenier baseerde een aantal personages uit De Fabeltjeskrant op bestaande personen uit Vreewijk, het Rotterdamse tuindorp waar hij opgroeide. Valkenier en Donkervoort, zoals zij toen nog heette, kenden elkaar van de MULO en een toneelgroep waarin zij samen zaten in de oorlogsjaren.

De Rotterdamse trouwde later met aannemerszoon Han Kullberg, die samen met zijn broer Fred de decors bouwde als lid van dat gezelschap. Zij stonden model voor de personages Ed en Willem Bever.

Juffrouw Ooievaar is een van de bekendste personages uit de iconische poppenreeks. De langbenige vogel is in de serie een gerespecteerde dame die in crisissituaties het voortouw neemt.

Jopie Kullberg was een van de weinige oorspronkelijke 'rolmodellen' van De Fabeltjeskrant die nog leefde. Alleen Jan Straaijer, de man die model stond voor Meneer de Uil, is nu nog in leven.

Expositie Fabeltjesland vijftig jaar na eerste aflevering

De Fabeltjeskrant wordt dit najaar, vijftig jaar na de eerste uitzending, in Rotterdam geëerd met een grote overzichtstentoonstelling. In LP2 op de Wilhelminapier opent op 29 september de expositie Fabeltjesland, een reis door 50 jaar Fabeltjeskrant. De tentoonstelling brengt een hommage aan het best bekeken Nederlandse kinderprogramma uit de geschiedenis.

In de expositie worden de levensverhalen van de mensen achter de personages verteld. Ook het leven van Jopie Kullberg wordt in de tentoonstelling uitgelicht. Verder toont Fabeltjesland echte poppen en decors uit de serie.