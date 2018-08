Patrick Osborne werkt aan film gebaseerd op smartphonegame Monument Valley

"Ik voel me vereerd dat ik me mag bezighouden met het mysterieuze koninkrijk van Ida", zegt Osborne in een reactie aan Deadline.

Monument Valley, waarin prinses Ida het hoofdpersonage is, verscheen in het voorjaar van 2014. Later dat jaar kwam de uitbreiding Forgotten Shores uit, die extra levels toevoegt. In 2017 bracht de ontwikkelaar een volwaardig vervolg uit.

In de games moeten spelers door een Escher-achtige wereld navigeren. Door de camera te draaien, kunnen optische trucs worden gebruikt om doorgaans onmogelijke paden te creëren.

Osborne won in 2015 de Oscar voor beste korte animatiefilm met Feast. Eerder werkte hij als animator voor films als Wreck-It Ralph en Bolt.