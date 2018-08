Michael Peña speelt Dora's vader in film Dora the Explorer

Dora is bekend als tekenfilmfiguur in het gelijknamige programma van Nickelodeon. Waar ze in de kinderserie altijd het avontuur opzoekt in de natuur, gaat Dora in de liveactionfilm haar grootste uitdaging aan: de middelbare school.

Momenteel worden opnamen voor de film gemaakt in het Australische Queensland. Isabela Moner neemt de rol van Dora op zich. Ook acteurs als Eurgenio Derbez, Nicolas Coombe en Madeleine Madden spelen mee in de film van regisseur James Bobin.

Het is de bedoeling dat Dora the Explorer vanaf augustus 2019 in de bioscoop te zien zal zijn, meldt The Hollywood Reporter.