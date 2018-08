Netflix komt met vervolg op The End of The F***ing World

Charlie Covell is opnieuw als auteur betrokken bij de serie, maakt Netflix woensdag bekend.

De serie, gebaseerd op de gelijknamige comic van Charles Forsman, werd in eerste instantie op de Britse televisie uitgezonden en is sinds begin dit jaar te bekijken via Netflix.

The End of The F***ing World draait om de jonge James (Alex Lawther) en Alyssa (Jessica Barden) die samen op roadtrip gaan. James denkt dat hij een psychopaat is en iemand wil vermoorden.