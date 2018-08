Vlaams-Nederlandse film Girl te zien op filmfestival Toronto

Het Belgisch-Nederlandse drama, over een jonge transgender die ballerina wil worden, is opgenomen in de selectie Discovery voor jong en opkomend filmtalent.

Het is niet de enige deels Nederlandse film die in de selectie is opgenomen. Eerder werd al aangekondigd dat Engel van Koen Mortier (Ex Drummer) en Retrospekt van regisseur Esther Rots (Kan door huid heen) in Toronto te zien zijn.

Girl ontpopte zich eerder tot een van de grote hits op het festival van Cannes. Het drama kreeg in Cannes lyrische recensies en won vier prijzen, waaronder de Palm d'Or voor de beste debuutfilm en de Queer Palm. Ook viel de 16-jarige hoofdrolspeler Victor Polster in de prijzen. Streamingdienst Netflix heeft de Amerikaanse rechten van de film aangekocht.

Girl is gecoproduceerd door het Nederlandse bedrijf Topkapi Films. Het camerawerk is ook van een Nederlander, Frank van den Eeden. Het sounddesign en de mixage zijn gedaan bij het gerenommeerde Nederlandse bedrijf WarnierPosta Amsterdam. Distributeur Cinemien brengt Girl begin november uit in de Nederlandse bioscopen.