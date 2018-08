André Dongelmans hoopt 'stiekem' op einde De Luizenmoeder

"Ik had het prima gevonden als het bij één seizoen was gebleven", aldus de 31-jarige acteur in VIVA. "Ik hou van kort en krachtig."

Dongelmans hoopt stiekem op een einde als dat van Fawlty Towers. "Gewoon twee seizoenen knallen en dan stoppen."

Het zou de acteur echter ook niet verbazen als hij en zijn collega's Ilse Warringa, Jennifer Hoffman, Bianca Krijgsman en Diederik Ebbinge over een paar jaar nog steeds aan de serie werken. "Zo gaat dat."

Te nuchter voor bekendheid

Dongelmans moest erg wennen aan de bekendheid die hij door de serie heeft verworven. "De bekendheid werd alleen maar erger, waardoor ik werk en privé niet goed meer gescheiden kon houden. Ik ben daar te nuchter voor en denk: 'Jongens, doe even rustig. Ik ben diezelfde jongen als vóór de serie.' Ik werd erg geleefd en voelde een vermoeidheid die ik niet eerder kende. Ik kreeg zelfs last van hartkloppingen en op het toneel begon ik slecht te ademen."

Inmiddels overweldigt de bekendheid hem minder. "Ik ben me er nu van bewust dat mensen naar me toe kunnen komen. Aan de andere kant vind ik dat best een arrogante gedachte van mezelf."

'Dat kun je toch niet maken!'

Actrice Maaike Martens, die in de serie het personage Ursula Conjetti speelt, ziet een tweede seizoen al helemaal voor zich. In een interview in De Telegraaf legt ze uit hoe fijn ze het vindt om haar personage te vertolken en hoe ze haar rol wil ontwikkelen.

"Ze is best een herkenbaar type en doet dingen waarvan ik denk: 'Dat kun je toch niet maken! Hoezo mag jij je meer ruimte permitteren dan iemand anders?' Het frustrerende aan dat soort mensen is dat ze in een bubbel leven en vinden dat ze het gelijk altijd aan hun zijde hebben. Dat maakt ze zo irritant en ergerlijk."

Maar volgens Martens schuilt in dat soort mensen ook een enorme tragiek. "Het zou leuk zijn als we in het volgende seizoen laten zien waarom zij zo is geworden en dat ze niet zo onaantastbaar is als ze zich voordoet. Wie weet hebben dergelijke vrouwen vreselijke vriendinnen, een man die ze niet moet of een of ander complex uit hun jeugd. Je weet het niet. Dat maakt ze interessant."