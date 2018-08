Jennifer Garner onthult eigen ster op Hollywood Walk of Fame

In bijzijn van haar familie, vrienden en collega's liet de Amerikaanse actrice weten vereerd te voelen door haar eigen ster op de beroemde boulevard.

Met name de aanwezigheid van Garners kinderen leidde tot emotie. "Als jullie over deze ster wandelen, wil ik dat jullie vooral weten hoeveel ik van jullie hou. En dat het gaat om hard werken en een beetje geluk hebben. Jullie definiëren mij, niet dit prachtige eerbetoon", aldus Garner tijdens haar dankwoord.

De 46-jarige actrice straalde toen ze haar eigen tegel zag. "Iedereen die hier aanwezig is, behoort tot de groep die het speciaalst is voor mij: Violet, Sera, Sam, mijn ouders en zussen, mijn neefjes en nichtjes. Ik ben een beetje overdonderd hoe groots deze ceremonie is opgezet, ik voel me enorm vereerd."

Garner is onder meer bekend van haar rollen in Pearl Harbor, Daredevil en Elektra, waarin ze samen met haar latere man Ben Affleck speelde. Affleck, inmiddels haar ex en de vader van haar kinderen, was niet aanwezig bij de onthulling.

Voor haar rol in de tv-serie Alias won de actrice in 2002 een Golden Globe.

