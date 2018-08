Filmoutfit Whitney Houston uit The Bodyguard onder de hamer

Het metalen pakje dat de zangeres droeg tijdens een optreden in een club moet minstens 10.000 dollar (8.750) euro opleveren, zo meldt The Blast. De kleding is te zien in de videoclip van het nummer Queen Of The Night en op de filmposter van The Bodyguard.

Het gaat om de originele outfit, inclusief de aanpassingen die Houston zelf heeft gedaan. In het grijze pak dat de zangeres onder de outfit droeg, zitten zelfs nog wat gaten die tijdens de opnames zijn ontstaan. Ook ontbreken daardoor wat chromen balletjes die aan het pak zaten.

Houston vertolkte de rol van Rachel Marron in 1992 en schreef daarmee een van haar grootste successen op haar naam. De film, met ook Kevin Costner in de hoofdrol, werd een doorslaand succes en de bijbehorende soundtrack werd met 44 miljoen verkochte exemplaren een van de best verkochte soundtracks aller tijden.