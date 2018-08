Deze films en series verschenen afgelopen week nieuw op Netflix

Series

Het tiende seizoen van Doctor Who kun je nu bingewatchen op Netflix. Het laatste seizoen waarin Peter Capaldi de Doctor speelt (voordat hij het stokje doorgeeft aan de eerste vrouwelijke Doctor Who).

Een nieuwe aanwinst op Netlflix is het eerste seizoen van de Poolse serie Ultraviolet. Hierin raakt Olga in een ongeluk verwikkeld, waarna de politie haar verhaal niet gelooft. Online ontmoet ze een groep amateurdetectives, waarmee ze eigenaardige vriendschappen sluit en samen naar gerechtigheid streeft. Toch verloopt dat allemaal niet zo soepel als ze zou willen.

In de Netflix original-serie Magic for Humans gaat illusionist Justin Willman de straat op om voorbijgangers versteld te doen staan van zijn kunsten.

Liever verder kijken naar je favoriete series? Dat kan! Er zijn nieuwe afleveringen verschenen van Better Call Saul, The 100, Life, Explained, Mr. Sunshine, Meteor Garden, Chesapeake Shores en Shooter.

Films

Netflix weet precies waar haar abonnees op zitten te wachten in de zomermaanden. Het streamingplatform heeft dan ook weer een hoop blockbusters online gegooid. Zo kun je genieten van grote namen als Guardians of the Galaxy Vol.2, Mission: Impossible en Terminator 2: Judgment Day. Liever iets luchtigers? Kijk dan naar de film Evan Almighty. In dit vervolg op Bruce Almighty krijgt Steve Carell als Evan Baxter de opdracht van God om een Ark te bouwen.

Romcom

Netflix heeft de afgelopen tijd behoorlijk veel reclame gemaakt voor de huisgemaakte romcom To All The Boys I've Loved Before. De eerste reviews zijn behoorlijk positief en menig tienermeisje heeft de film al in haar top 10 gepositioneerd. In To All The Boys I've Loved Before staat het schoolleven van Lara Jean compleet op zijn kop als haar geheime liefdesbrieven zomaar worden verstuurd aan vijf jongens waar ze verliefd op is.

In hetzelfde sfeertje, maar geschikt voor een iets oudere doelgroep, staat Forgetting Sarah Marshall nu online. Peter komt op Hawaï onverwachts zijn beroemde ex en haar nieuwe, exentrieke vriend tegen en weet niet goed hoe hij hiermee om moet gaan. Ook de romcom Kicking & Screaming is de moeite waard. Hierin beginnen vier vers-afgestudeerde huisgenoten aan het "echte leven".

Voor de romantiek en drama-liefhebbers is Meet Joe Black met Brad Pitt en Anthony Hopkins een aanrader. Ook de film Like Crazy, over een heftige langeafstandsrelatie, zal een barst in menig hart achterlaten. Meer drama en romantiek? Probeer The Virgin Suicides, Leaving Las Vegas, The Golden Pond en Les Misérables (uit 1998).

Comedy

Netflix verschaft ook een goede hoeveelheid humor. Zo kun je kijken naar Patch Adams met Robin Williams in de hoofdrol, over een dokter die meent dat humor de kwaliteit van leven van patiënten verbetert. Ook The Nutty Professor 1 en 2, met een uit de voegen gebarste versie van Eddie Murphy in de hoofdrol, staan online. Net als de comedy Parenthood, waarin de familie Buckman ontdekt dat een "perfecte" ouder niet bestaat. De film die je ook zeker niet mag overslaan is Death Becomes Her, waarin Goldie Hawn en Meryl Streep schitteren als twee frenemies die ontdekken dat eeuwige jeugd niet zo leuk is als het klinkt.

Nog niet uitgekeken? Probeer dan The Motive, een film over een schrijver die inspiratie probeert te vinden door de levens van zijn buren te manipuleren en er vervolgens over te schrijven. Ook Friday Night Lights, over een klein Amerikaans footballteam dat de staatskampioenschappen wil bereiken, is een aanrader. Tot slot kijk je vanaf nu op Netflix naar Dragon: The Bruce Lee Story, Tremors, Paul, Cool as Ice, Crimson Force en Fear and Loathing Las Vegas.

