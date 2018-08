Rob Schneider is door Jeroen Krabbé 'andere acteur geworden'

"Jeroen is een fantastische acteur", vertelt Schneider in gesprek met de Volkskrant, die met diverse castleden terugblikt op de in Amsterdam opgenomen komedie.

"Ik heb met zo veel plezier met hem gewerkt. Hij is ook een geweldige schilder, ik hoop dat ik me ooit een van zijn schilderijen kan veroorloven. Nadat ik met hem had gewerkt, ben ik een andere regisseur en acteur geworden."

De hartelijkheid en vriendelijkheid van de acteur, regisseur en schilder zijn Schneider "altijd bijgebleven". "Hij is de aardigste acteur met wie ik ooit heb gewerkt."

Cast van film was 'doorlopend high' tijdens opnames

Deuce Bigalow: European Gigolo vertelt over een mannelijke sekswerker die in Amsterdam allerlei avonturen beleeft. In de verguisde komedie met in de hoofdrol de Amerikaanse acteur Rob Schneider speelden veel Nederlandse acteurs mee, van Chantal Janzen tot Erik de Vogel. Hanna Verboom had de andere hoofdrol. De film won meerdere Raspberry Awards, de "prijs" voor de slechtste films.

Schneider erkent in het artikel dat zowel de cast als de crew doorlopend high was tijdens het maken van de film in Amsterdam. "Ik heb meerdere films gemaakt die niet zo goed waren", zegt Schneider. "Maar dit was de enige film waarbij ik al de avond voor de eerste opname wist dat we in de problemen zaten. Om eerlijk te zijn: die hele film was slechts een excuus om in Amsterdam te gaan wonen."