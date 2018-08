Renee Zellweger krijgt hoofdrol in 'sociale thriller' op Netflix

Volgens The Hollywood Reporter gaat Zellweger de rol van Anne spelen in de thrillerserie What/If, die uit tien afleveringen zal bestaan. De serie draait om "geaccepteerde mensen die ongeaccepteerde dingen doen".

Het is de bedoeling dat er na het eerste seizoen nog meer reeksen volgen. Hierin wordt steeds een ander verhaal belicht, dat gaat over de "invloed van één beslissing op een geheel leven". Volgens bronnen gaat het eerste seizoen over pasgetrouwde mensen.

Mike Kelley, die eerder de serie Revenge bedacht, zal de serie schrijven. Zellweger was op televisie voor het laatst te zien in A Taste for Killing uit 1992, wat tevens haar acteerdebuut was.