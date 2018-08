Dramaserie The Royals met Elizabeth Hurley stopgezet door zender

Eind vorig jaar ontstond er ophef rond de serie, toen showrunner Mark Schwahn door verschillende cast- en crewleden van zijn vorige serie One Tree Hill werd beschuldigd van wangedrag. Hij werd daarop ontslagen bij The Royals.

Het is niet bekend of dat incident ten grondslag ligt aan het besluit van E! om nu te stoppen met de serie die in 2015 voor het eerst bij de zender te zien was.

Volgens de Amerikaanse site Deadline probeert de productiemaatschappij achter The Royals, Lionsgate, de serie elders onder te brengen. Het bedrijf denkt dat er gezien de aandacht voor het huwelijk van prins Harry met de Amerikaanse actrice Meghan Markle nog genoeg animo voor meer seizoenen van de koninklijke serie is.

In The Royals speelt Elizabeth Hurley Helena Henstridge, de koningin van Engeland die samen met haar familieleden van het luxe leven geniet. De Britse actrice heeft de afgelopen jaren vaak benadrukt dat Helena niet gebaseerd is op de echte Britse koningin Elizabeth.