'Aretha Franklin was enthousiast over aanstaande film over haar leven'

"Ze had er veel zin in, was heel optimistisch over de film, en was ook heel betrokken", zegt Harvey Mason jr., de producent van de biopic, tegen TMZ.

Mason sprak vorige week nog met de donderdag overleden 'Queen of Soul' over het project. "We hebben urenlang gesproken over haar leven, hoe ze opgegroeid is, maar ook over muziek, politiek en relaties. Vandaag is natuurlijk een verdrietige dag, maar ik heb er alle vertrouwen in dat we haar kunnen eren met deze film."

Opnames voor de biopic stonden voor volgend jaar gepland, en volgens producent Mason zijn er geen plannen nu eerder van start te gaan. "We willen het met klasse doen. Aretha's lat lag erg hoog, daar gaan we niet aan tornen om de film eerder af te krijgen."

Franklin wilde door Jennifer Hudson gespeeld worden

Jennifer Hudson was door Franklin zelf uitgekozen om haar in de film te spelen. De zangeres en actrice reageerde donderdag verdrietig op het nieuws over het overlijden van de soullegende. Ze deelde op Instagram een video waarin ze naar Aretha's versie van het Beatles-nummer Let It Be luistert.

Franklin overleed donderdag aan de gevolgen van kanker. De legendarische zangeres is 76 jaar geworden.