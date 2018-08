Netflix-serie Shooter krijgt geen vervolg

De dramaserie, met acteur Ryan Phillippe in de hoofdrol, is gebaseerd op de film Shooter uit 2007. Volgens The Hollywood Reporter keken wereldwijd 1,5 miljoen mensen naar de serie via USA Network.

Tijdens het tweede seizoen brak hoofdrolspeler Philippe zijn been. Daardoor zijn twee afleveringen minder gemaakt dan gepland. "Ons seizoen moest worden ingekort. Ook was het nog maar de vraag hoe ik terug zou komen na de beenbreuk en hoe ik zou functioneren."

Seizoen drie van Shooter kreeg vervolgens meer afleveringen. Er werden in totaal dertien gemaakt. De laatste aflevering komt op 13 september uit.

Shooter werd meerdere keren uitgesteld vanwege schietpartijen in de VS. Philippe speelt in de serie een voormalige scherpschutter.