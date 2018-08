Fans krijgen deze keer ook vijftien minuten aan bonusmateriaal te zien.

De film is geproduceerd en geregisseerd door John Lennon en Yoko Ono en gaat over de verhalen achter het album en de single Imagine, die in 1972 uitkwamen. Ook gasten als George Harrison, Fred Astaire en Andy Warhol komen voorbij.

In Nederland heeft de single steevast een notering in de hoogste regionen van de Top 2000. In 2015 stond het zelfs op nummer één.