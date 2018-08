Soldaat van Oranje-acteur Roel Dirven krijgt vaste rol in GTST

De langstlopende soapserie van Nederland maakte de komst van Dirven zelf bekend op Instagram.

Welke rol de dertigjarige acteur in GTST zal spelen, wordt niet bekendgemaakt. Het is niet de eerste keer dat Dirven in het fictieve dorp Meerdijk opduikt. In 2012 en 2016 had hij een gastrol in de serie.

Hij speelde toen twee verschillende personages, dus het is denkbaar dat hij ook nu in een nieuwe rol te zien zal zijn. Op 3 september begint het nieuwe seizoen van GTST en wordt duidelijk in welke hoedanigheid de kijker Dirven terugziet.

Daarnaast is ook de komst van acteur Dorian Bindels aangekondigd, die eveneens in Soldaat van Oranje te zien was. Bindels speelde drie jaar lang de hoofdrol in de musical. In GTST-spinoff Nieuwe Tijden is hij te zien als Jan Jaap. Mogelijk vertolkt hij deze rol ook in GTST.