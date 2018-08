'Chris Pine en Chris Hemsworth niet in Star Trek 4 uit onvrede over salaris'

In de eerste drie delen van de reboot was Pine te zien als kapitein Kirk en Hemsworth speelde in Star Trek: The Future Begins uit 2009 zijn vader in de proloog.

Bronnen van The Hollywood Reporter melden dat de salarisonderhandelingen met beide acteurs stukgelopen zijn. Pine wil evenveel betaald krijgen als bij de voorgaande drie delen en Hemsworth, bekend uit onder meer de Thor-reeks, zou een vergelijkbaar salaris eisen als hij voor het spelen van de Marvel-superheld ontvangt.

Filmmaatschappij Paramount kan dit echter niet aan de acteurs betalen, omdat het recentste deel van de reeks niet zo veel opbracht als gehoopt. Daardoor moet het bedrijf het budget verkleinen.

Het is nog niet bekend of de acteurs alsnog met Paramount willen onderhandelen of dat de rollen mogelijk worden vertolkt door andere acteurs die wel akkoord gaan met het voorgestelde salaris. De woordvoerders van de acteurs willen niet reageren.

Acteurs Zoe Saldana, Zachary Quinto, Karl Urban, Simon Pegg en John Cho hebben wel al bevestigd terug te komen in de nieuwe film.