Recensieoverzicht: Geestige oneliners en pakkende effecten in Poeh-film

De Telegraaf - 3 sterren

"Anders dan bij de twee recente liveactionavonturen rond Winnie de Poeh, ligt de focus in deze film bij Christopher Robin/Janneman Robinson. Dat haalt de vaart er wat uit. Zeker zolang alles draait om zijn volwassen problemen. Pas als hij weer samen met zijn oude beer in het Honderd Bunderbos belandt, komt er meer lucht. Zeker als ook als de kleine Madeline en de andere geesteskinderen van A.A. Milne een grotere rol krijgen in dit familieavontuur."

de Volkskrant - 2 sterren

"Tijdens de begintitels van Christopher Robin (in de nagesynchroniseerde versie uitgebracht als Janneman Robinson & Poeh) zijn ze er nog: de oorspronkelijke tekeningen die E. H. Shepard maakte voor A. A. Milnes verhalen rond Winnie the Pooh. Hun charme sijpelt ook door in het theekransje waarmee de jonge Christopher afscheid neemt van zijn knuffelvriendjes, maar daarna is het gedaan met de bitterzoete Pooh-pret."

NRC - 4 sterren

"Janneman Robinson & Poeh combineert liveaction met animatie en vertelt een charmant verhaal dat onthaasting predikt en het voorrang geven aan je familie boven werk. Die boodschap komt voornamelijk uit de monden van de dieren, wat geestige oneliners oplevert. Vooral de depressieve Iejoor steelt de show, al is het de filosofische Poeh die met de wijste les komt: 'Doing nothing often leads to the very best something'."

Trouw - 4 sterren

"Juridisch hoort Poeh echter bij het Disney-imperium en dat is niet zomaar een detail. Voordat Disney in 2009 de rechten op het superheldenuniversum van Marvel verkreeg, was Winnie de Poeh een van Disneys best verkopende merchandisingtitels. Elke film over Winnie de Poeh loopt dus het risico een uitgerekte commercial te worden: een aantrekkelijke maar in wezen risicoloze onderneming, bedoeld om spullen te verkopen. (...) Wat is er mis mee om mensen te blijven herinneren aan het belang van fantasie? Ook als dat door een mediaconglomeraat gebeurt. Bovendien zijn de visuele effecten waarmee de poppen en mensen samengaan verbluffend goed en daarom alleen al de moeite van het kijken waard."

