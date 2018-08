Macaulay Culkin bedankte drie keer voor The Big Bang Theory

"Ze hebben achter me aan gezeten voor The Big Bang Theory", vertelde de acteur, die na het succes van de Home Alone-films aan lager wal raakte, in de Joe Rogan Experience-podcast.

"En ik heb nee gezegd. De pitch was: twee astrofysici-nerds wonen samen met een mooie meid. En ik dacht: nee, bedankt. Ze vroegen me nog eens en toen dacht ik: nee, nee, nee. Ik voel me vereerd, maar nee."

Toen de makers van de serie een derde keer bij hem aanklopten, adviseerde zelfs zijn manager Culkin om de rol te accepteren. Toch bedankte de inmiddels 37-jarige acteur. "Ik zou honderden miljoenen hebben als ik destijds ja had gezegd. Maar ik zou ook met mijn hoofd tegen een muur willen slaan."

Een reden voor zijn afkeer van de serie geeft de acteur niet.

The Big Bang Theory, met in de hoofdrollen Johnny Galecki, Jim Parsons en Kaley Cuoco, was in 2007 voor het eerst op televisie. De sitcom is elf seizoenen verder en de hoofdrolspelers krijgen inmiddels 1 miljoen dollar per aflevering.