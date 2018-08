Actrice Gaite Jansen had identiteitscrisis na opnames Peaky Blinders

"Ik had vrije dagen. Wat doen normale mensen dan in hun leven?", vertelt Jansen donderdag aan JAN. "Wat wilde ik eigenlijk? Wat vond ik leuk? Ik had geen idee! Wow, what the fuck?"

De actrice vertelt dat ze erg geleefd werd. "Ik was zo bezig met een ander persoon in een andere tijd zijn, dat ik even niets meer begreep van het gewone, dagelijks bestaan. Ik was te veel los gezogen van mezelf. Gaite Jansen, ja, daar moet ik naar terug. Maar wie was zij ook alweer? Ik had bijna de neiging om te denken: hoe speel ik haar? Dat kun je proberen, hoor. Maar je krijgt er geen Oscar voor."

"Het was een flink identiteitscrisisje. Destijds wuifde ik het weg: identiteitscrisis? Jezus meid, come on. Luxeproblemen! Dat is misschien wel zo, maar die gedachte maakte me kapot", aldus de actrice.

"Maar zoiets kun je natuurlijk niet ontkennen en wegschuiven. Achteraf gezien was die tijd heel gezond voor mij. Wat ik nu probeer, is om een beetje aardig te zijn voor mezelf. Everybody has to grow up sometime."

Prijswinnende series

Jansen werd in 2011 genomineerd voor een Gouden Kalf voor haar rol in 170 Hz. Ook speelde ze in de film Hoe Duur Was De Suiker? en had ze de hoofdrol in Lover of Loser, naar het boek van Carry Slee.

In 2017 speelde ze in het vierde seizoen van de Engelse prijswinnende serie Line of Duty. In 2016 was ze te zien in Peaky Blinders. Ze speelde in zes afleveringen van het derde seizoen de rol van hertogin Tatiana Petrovna.