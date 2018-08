Brie Larson en Michael B. Jordan samen te zien in nieuwe film

Wanneer de film precies uitkomt, is nog niet bekend, meldt Variety donderdag. Ook Jamie Foxx zal in de film te zien zijn.

De film is gebaseerd op het boek Just Mercy: A Story of Justice and Redemption. Het verhaal is waargebeurd en gaat over Bryan Stevenson (gespeeld door Jordan), een getalenteerde jonge advocaat die vecht voor gelijke rechten in het rechtssysteem.

Wie Larson en Foxx zullen spelen, is nog bekend. Eerder was Larson te zien in Kong: Skull Island. Met haar rol in Room won ze in 2016 een Oscar.

Jordan speelde onder meer in Black Panther en Foxx in Django Unchained.