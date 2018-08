Dat heeft de Academy of Motion Picture Arts and Sciences woensdag bekendgemaakt. Wie precies in aanmerking komt voor een Oscar in de nieuwe categorie, is nog niet bekend.

Ook wordt het aantal uitreikingen van de filmprijzen die live worden uitgezonden op televisie ingeperkt. De minder belangrijke categorieën worden voortaan tijdens de reclames uitgereikt.

De Oscars worden volgend jaar op 24 februari uitgereikt.