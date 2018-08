Regisseur Winnie de Poeh-film: 'We kunnen nog steeds van Winnie leren'

"Aan het eind van de film wil ik dat mensen beseffen dat ze meer tijd willen spenderen met hun geliefden. En dat ze zich realiseren dat ze hun innerlijke kind niet moeten begraven", aldus de regisseur van Christopher Robin (Janneman Robinson & Poeh in het Nederlands) in gesprek met NU.nl.

Poeh leert ons "de kunst van het niksen", denkt actrice Hayley Atwell (Agent Carter, The Duchess) die Evelyn Robin speelt. Ze kroop voor de film in de rol van de echtgenote van Christopher Robin (Ewan McGregor).

"Het is deze dagen moeilijk om te niets te doen. Ik ben altijd bezig, of zit op mijn telefoon. Poeh is een zenmeester, die altijd tevreden is met wat hij op dat moment aan het doen is. Ik denk dat een telefoon hem alleen maar in de war zou brengen. Hij zou hem breken of verliezen. Bovenal zou hij niet begrijpen waarom je tegen iemand aan de telefoon praat, in plaats van gewoon tegen de persoon die tegenover je zit."

Regisseur Forster beaamt dat: "Poeh zou ook teleurgesteld zijn als hij zag dat iedereen met zijn telefoon bezig was. Als hij in Londen rond zou lopen, zou hij vragen: 'Waar kijken al deze mensen naar?' Gelukkig is Poeh niet veroordelend over een ander. Hij zou het zelf alleen anders aanpakken."

Poeh en zijn vrienden

In de nieuwe film is Christopher Robin een volwassen man die zich na de oorlog stort op zijn baan bij een kofferbedrijf en nauwelijks tijd heeft voor zijn gezin.

"Het begon als iets wat een prachtig huwelijk moest worden", zegt Atwell in gesprek met NU.nl. "Maar de druk van het dagelijks leven en oorlogservaringen maken het moeilijk voor Christopher Robin om weer verbonden te raken met degenen van wie hij houdt. Evelyn begrijpt dat, maar heeft er ook moeite mee dat ze haar echtgenoot verliest."

Gelukkig is daar Winnie de Poeh, de jeugdvriend die Christopher Robin plechtig beloofde nooit te vergeten toen hij naar een kostschool vertrok - een belofte die hij lijkt te zijn vergeten. Precies wanneer Robin zich op een moeilijk punt in zowel zijn privéleven als carrière bevindt, is Poeh zijn vriendjes Knorretje, Iejoor en Teigetje kwijt. Tijdens zijn zoektocht stuit hij in het drukke Londen op een eerder verloren jeugdvriend, Christopher Robin.

Christopher Robin (in het Nederlands: Janneman Robinson & Poeh) draait vanaf donderdag 9 augustus in de bioscopen.