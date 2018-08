Ruby Rose krijgt hoofdrol in serie over Batwoman

Voordat de serie in 2019 van start gaat, zal het personage eerst te zien zijn in een aflevering van een andere superheldenserie die de Amerikaanse zender The CW maakt, zo schrijft The Hollywood Reporter dinsdag.

The CW zendt ook de series Arrow, The Flash, Supergirl, Legends of Tomorrow en Black Lightning, die zich allemaal in hetzelfde "universum" afspelen, uit. Het is niet bekend in welk van deze series Batwoman te zien zal zijn.

Batwoman werd in de jaren vijftig als liefje van Batman geïntroduceerd om geruchten over diens homoseksualiteit te ontkrachten. In 2006 kwam ze opnieuw voor in de strips van DC, deze keer als de lesbische Kate Kane.

De Australische Rose is zelf ook lesbisch. De makers van de serie wilden graag een lesbische actrice casten om Batwoman te spelen.

Rose noemt de rol "een kinderdroom die uitkomt". "Deze serie had ik graag gezien toen ik nog jong was, me alleen en anders voelde, en me niet vertegenwoordigd voelde op televisie."