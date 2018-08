Caitlyn Jenner zou graag schurk willen spelen in Marvel-film

"In een Marvel-film wil ik de allergemeenste vrouw spelen die je ooit in je leven hebt gezien", vertelt Jenner, die in de jaren tachtig acteerde in onder meer de serie CHiPs, in gesprek met Variety. "Geef me de make-up en de outfit. En ik zorg voor de diepe stem."

Momenteel is de 68-jarige Jenner wel bezig met een acteerklus, maar daarover wil ze geen details kwijt, behalve dat het om een project waar alleen transgenders aan meewerken gaat.

In het interview vertelt Jenner, die in 2015 bekendmaakte voortaan als vrouw door het leven te willen gaan, dat zij probeert om doorgaans uit de media te blijven.

"Ik wil niet overal gezien worden. Ik ben veel bezig met politiek activisme, maar niemand weet er echt van. Ik doe het in stilte, omdat ik zo vaak word bekritiseerd door een deel van de media. Ik bereik meer als ik mijn neus niet overal publiekelijk in steek."