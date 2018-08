Homeland eindigt in 2019 inderdaad met achtste seizoen

De opnames voor het achtste seizoen beginnen in januari 2019. Vanaf juni volgend jaar zal het laatste seizoen van start gaan.

Claire Danes, die de rol van CIA-agent Carrie Mathison speelt, zei in april al op de radio bij Howard Stern dat het achtste seizoen het laatste zou zijn. "We hebben nog één seizoen op te nemen en dan sluiten we het af."

De 39-jarige actrice was er destijds nog niet uit hoe ze dacht over het einde van de serie waar ze sinds 2011 in speelt. "Ik zit een beetje in dubio. Maar ik ben wel klaar voor even wat rust."

Homeland ging in 2011 in première en is gebaseerd op de Israëlische serie Prisoners of war. Homeland won tientallen prijzen in diverse categorieën.