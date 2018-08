Jennifer Lopez speelt stripper in verfilming waargebeurd verhaal

De film wordt een bewerking van het gelijknamige artikel uit 2015 dat er over de grootschalige diefstal verscheen in New York Magazine, schrijft The Hollywood Reporter.

Lopez speelt de leider van de groep vrouwen. Het verhaal speelt zich af in New York, ten tijde van de financiële crisis. "Mannen wordt vaak verteld dat zij zoveel waard zijn als de omvang van hun bankrekening. Vrouwen worden beoordeeld op de symmetrie van hun gezicht, hun lichamen, hun schoonheid en dat is waar deze film op is gebaseerd", zegt Lorene Scafaria, die de film zal regisseren. "De regels die in de stripclub gelden, zijn eigenlijk van toepassing op de hele wereld."

"Er is geen andere acteur die dit rauwe en dynamische personage met zo veel complexiteit, menselijkheid en intelligentie kan spelen", zegt de regisseur over hoofdrolspeelster Lopez, die eerder grote rollen speelde in onder meer Maid in Manhattan en The Cell.

Het is nog niet bekend wanneer de film uitkomt.