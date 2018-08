Warner Bros maakt speelfilm over superheldin Supergirl

Volgens Deadline zijn filmstudio Warner Bros en stripuitgever DC betrokken bij de totstandkoming van de film.

Oren Uziel, die eerder meewerkte aan 22 Jump Street en de film over het gamepersonage Sonic the Hedgehog, gaat het script schrijven van de nog titelloze film.

Het is nog niet bekend of het personage Superman ook voor zal komen in de film. Superman was recentelijk te zien in de films Batman V Superman en Justice League. Hij wordt in deze films vertolkt door Henry Cavill.

De serie Supergirl beslaat inmiddels drie seizoenen en het titelpersonage wordt gespeeld door actrice Melissa Benoist. In Nederland is de serie te zien via Netflix.

De echte naam van Supergirl is Kara Zor-El, het nichtje van Superman. Ze besluit, na jarenlang een kluizenaarsleven te hebben geleid, zich te onthullen en vervolgens haar bovennatuurlijke krachten te gebruiken om het geweld op aarde te verbannen.