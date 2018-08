Jane Seymour staat open voor nieuwe versie Dr. Quinn Medicine Woman

"Ze hebben inmiddels al van alles een nieuwe versie gemaakt, dus ik zou niet weten waarom dit niet terug kan komen", vertelt de 67-jarige actrice in gesprek met BuzzFeed-programma Profile.

"Overal ter wereld, alle culturen houden van Dr. Quinn Medicine Woman", zegt Seymour over de serie, die draait om een vrouwelijke arts die werkzaam is in een klein stadje in het Wilde Westen en te zien was van 1993 tot 1998. De serie speelde zich af in de tweede helft van de negentiende eeuw, maar ging over onderwerpen die ook anno nu nog relevant zijn, zoals discriminatie.

Dr. Quinn Medicine Woman werd in Nederland uitgezonden door de EO.