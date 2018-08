Facts of Life-actrice Charlotte Rae (92) overleden

De publicist van Rae maakte het nieuws over haar overlijden bekend, schrijft The Hollywood Reporter.



De actrice maakte vorig jaar in april bekend dat ze botkanker had. Zeven jaar eerder was al alvleesklierkanker bij haar geconstateerd.

"Nu ik 91 ben, moet ik kijken wat ik wil", zei ze destijds. "Ik heb momenteel geen pijn. Ik voel me fantastisch en ben blij dat ik hier nog ben. Maar ik moet nu beslissen of ik behandeld wil worden of dat ik voor het leven kies."

Rae had twee Tony-nominaties op haar naam staan; een voor haar rol in de musical Pickwick en een voor haar rol in het toneelstuk Morning, Noon and Night.

Ze was vanaf 1978 te zien in Diff'rent Strokes en kreeg daarna een rol in The Facts of Life, een spin-off van de eerstgenoemde serie. In 1971 speelde ze de moeder van Woody Allen in Bananas.