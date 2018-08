Dave Bautista: Werken voor Disney 'misselijkmakend' na ontslag James Gunn

"Ik maak mijn contract af en maak Guardians of the Galaxy zonder James Gunn, maar het is niet waar ik voor heb getekend", schrijft de 49-jarige acteur op Twitter. Hij is in de filmreeks te zien als Drax.

Gunn werd ontslagen nadat een reeks oude, controversiële tweets opnieuw onder de aandacht was gekomen. In de berichten zou de regisseur grappen hebben gemaakt over pedofilie en verkrachting. De berichten zijn inmiddels verwijderd.

De cast van de populaire Marvel-film liet eerder al weten de regisseur te steunen. Bautista zegt nu dat de film niet hetzelfde is zonder de regisseur.

"Het is misselijkmakend om te werken voor een bedrijf dat toegeeft aan een lastercampagne van een stel cybernazi's. Dat is hoe ik erover denk", aldus Bautista.