Patrick Stewart keert terug in Star Trek als kapitein Jean-Luc Picard

Hollywood Reporter meldde de verrassing op de conventie. Even later maakte Stewart het nieuws ook bekend op Twitter.

"Ik zal er altijd trots op blijven deel te hebben uitgemaakt van Star Trek: The Next Generation, maar toen we die laatste film in het voorjaar van 2002 opnamen, had ik echt het gevoel dat mijn tijd met Star Trek ten einde was", aldus Stewart. "Het is dan ook een onverwachte maar verrukkelijke verrassing om met nieuw elan terug te keren naar mijn personage Jean-Luc Picard en nieuwe dimensies in hem te ontdekken. Op zoek gaan naar nieuw leven voor hem, terwijl ik dacht dat dat voorbij was."

Stewart speelde zeven seizoenen lang de rol van Jean-Luc Picard, kapitein van het ruimteschip Enterprise, in Star Trek: The Next Generation en in vier Star Trek-films. De nieuwe serie wordt gemaakt voor de streamingdienst CBS All Access.