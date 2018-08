American Horror Story krijgt tiende seizoen

Bedenker Ryan Murphy vroeg Landgraf ruimte voor een tiende seizoen. "En we zijn meer dan blij om hem dat te geven", aldus de tv-baas.

Of het tiende deel ook meteen het laatste wordt, is niet bekend. "Dat ligt eraan of Ryan nog inspiratie heeft voor meer."

Momenteel is het achtste seizoen, dat de titel Apocalypse heeft gekregen, in productie. De reeks is vanaf 12 september te zien in de Verenigde Staten. Sarah Paulson en Evan Peters, die beiden tot nu toe alle seizoenen meespeelden, hebben weer een rol, net als Kathy Bates, Billie Lourd en Adina Porter.

Naar verwachting volgen seizoen negen en tien in respectievelijk 2019 en 2020.