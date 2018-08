Komiek Chris Rock krijgt rol in vierde seizoen Fargo

"Ik ben een groot fan van Fargo en ik kan niet wachten om te beginnen", zegt Rock. Hij gaat het hoofd van een familie spelen die te maken krijgt met de maffia in Kansas City. De serie speelt zich dit keer af in 1950.

De eerste drie seizoenen van Fargo, in Nederland te zien via Netflix, waren een grote hit. De serie is gebaseerd op de gelijknamige film uit 1996 en speelt zich telkens af in verschillende tijdperken met verschillende acteurs.

Zo vond het eerste seizoen, met Billy Bob Thornton en Martin Freeman, plaats in 2006. Voor de tweede reeks, met Kirsten Dunst en Jesse Plemons, gingen de makers terug naar 1979. Het derde seizoen speelde zich af in 2010. Daarin had Ewan McGregor de hoofdrol.

Wanneer het vierde seizoen uitkomt, is nog niet bekend. Volgens Amerikaanse media wordt het waarschijnlijk eind 2019 of begin 2020.