Recensieoverzicht Mission Impossible: 'Een van beste actiefilms aller tijden'

Trouw - 4 sterren

"Het verhaaltje doet er niet zo veel toe. Er is iets met terroristen en gestolen plutonium en Cruise moet het als geheimagent Ethan Hunt samen met zijn team van de Impossible Missions Force (IMF) zien op te lossen. (...) Er is verraad, wraak en intrige, maar waar het echt om gaat zijn de locaties en acties en niet te vergeten de verrukkelijke Mission: Impossible-tune van de Argentijnse componist Lalo Schifrin. Het is de tune die ook al de tv-serie uit de jaren zestig en zeventig sierde en die nog steeds de pan uit swingt. Het moet gezegd dat Mission: Impossible - Fallout een van de beste films in de reeks is, en als zodanig niet onderdoet voor een klassieke Bond-film."

de Volkskrant - 3 sterren

"Tom Cruise, die vrijwel al zijn stunts zelf uitvoert, heeft zich de afgelopen jaren ontpopt tot eenmanspretparkattractie en in Mission: Impossible - Fallout etaleert hij de overtreffende trap van zijn metier. Door die doe-het-zelfaanpak worden zijn HALO-parachutesprong (high altitude, low opening), zijn motorachtervolging rond de Arc de Triomphe tegen het verkeer in (zonder helm!) en zijn overname van een vliegende helikopter waarachtig en zinnenprikkelend spektakel. De wijze waarop de laatste langgerekte actiesequentie culmineert in een meervoudige helikoptercrash verraadt bovendien een groot gevoel voor opbouw, waarmee McQuarrie en Cruise binnen een scène hun eigen overtreffende trap doodleuk overtreffen."

AD - 5 sterren

"De plot doet amper ter zake in dit filmgeweld. Er worden enkele partijen opgevoerd, zoals de CIA, de beruchte terrorist Solomon Lane met wie Hunt al eerder te maken had, een zwarthandelaar genaamd White Widow en zijn ex-vrouw (weer gespeeld door Michelle Monaghan), die hij onverwachts tegen het lijf loopt. Al deze facetten maken het zesde MI-avontuur tot de meest spectaculaire aflevering uit deze reeks, waardoor het automatisch een van de beste actiefilms aller tijden is."

Het Parool

"Christoper McQuarrie, een vertrouweling van Cruise, is de eerste regisseur die na Rogue Nation terug mocht keren voor een tweede missie. (...) Falloutis de voorlopige kroon op hun samenwerking, een sublieme actiefilm die de kijker 2,5 uur lang het ene adrenalineshot na het andere geeft. Achtervolgingen door Parijs zijn al heel vaak gedaan, maar McQuarrie en Cruise zetten een nieuwe, nauwelijks te evenaren ­standaard. Omdat ze niets maskeren. In plaats van de ­korte, schokkerige beelden die tegenwoordig in zwang zijn, gebruiken zij juist wijde en lange shots, zodat alle ­actie uitstekend te volgen is. De geweldige soundtrack geeft het laatste zetje richting de testosteronhemel, met een opzwepende combinatie van tromgeroffel en een ­hippe variatie op het originele Mission Impossible-thema."

