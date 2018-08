Nog niet zeker of Kiefer Sutherland terugkeert in prequel 24

Dat meldt Deadline donderdag. "Er is nu geen discussie over het feit of hij wel of niet een rol zal spelen", aldus Newman. "Hij is zich ervan bewust en is enthousiast over het idee."

Eerder deze week werd duidelijk dat Fox met producenten werkt aan een prequel van 24. Er zijn negen seizoenen gemaakt over terreurbestrijder Jack Bauer, gespeeld door Sutherland. Vorig jaar volgde er een spin-off met nieuwe acteurs.

De prequel gaat zich richten op de jonge jaren van Bauer. Daardoor is Sutherland (51) mogelijk te oud om nog eens in de rol van de agent te kruipen. In 2017 verscheen al eens een seizoen 24 zonder Sutherland: 24:Legacy, waarin Corey Hawkins de hoofdrol speelde.