Ben Affleck en Matt Damon werken samen aan 'Monopoly-film'

Affleck gaat de film regisseren en Damon zal de hoofdrol vertolken, schrijft Deadline donderdag. De acteurs werkten eerder samen voor projecten als Good Will Hunting en Dogma.

De nieuwssite The Daily Beast publiceerde enkele dagen geleden het verhaal over een ex-agent, die het Monopoly-spel van McDonald's samen met een groep medeplegers zodanig manipuleerde dat zij meer dan 24 miljoen dollar (ruim 20 miljoen euro) van de fastfoodketen stalen.

Het Monopoly-spel werd in 1987 in de Amerikaanse ketens van McDonald's geïntroduceerd. Hierbij is het de bedoeling dat klanten spelonderdelen verzamelen die te vinden zijn in de verpakkingen van de snacks. Hiermee kunnen zij 1 miljoen dollar winnen.

De voormalige agent Jerry Jacobson werkte destijds bij een printbedrijf dat leverancier was van Simon Marketing, de bedenker van het Monopoly-spel. Hierdoor zag hij kans om het spel te manipuleren en in samenwerking met anderen het grote bedrag te stelen.

Veel animo voor filmrechten 'Monopoly-film'

Het verhaal met de titel How An Ex-Cop Rigged McDonald's Monopoly Game And Stole Millions is op 28 juli verschenen op de site van The Daily Beast. Kort daarna boden verschillende filmmaatschappijen op de filmrechten van het verhaal. Onder meer de productiebedrijven van de acteurs Kevin Hart en Steve Carell hebben meegeboden.

Fox won de biedingenstrijd uiteindelijk en verbond Affleck en Damon aan het project. Paul Wernick en Rhett Reese, die meewerkten aan Deadpool, zullen het script schrijven. Het is nog niet duidelijk wanneer de film uitkomt.

Affleck regisseerde eerder onder meer de film Argo, waarvoor hij een Oscar won. In 1998 won hij samen met Damon een Oscar voor hun schrijfwerk voor de film Good Will Hunting. De twee werkten in 2016 als uitvoerend producent samen aan de tv-serie The Runner.