Andy Serkis verfilmt klassieker Animal Farm voor Netflix

Serkis gaat hiervoor onder meer samenwerken met Jonathan Cavendish, schrijft Deadline donderdag. De twee hebben al jaren plannen voor de verfilming van het boek.

In 2012 werden plannen aangekondigd voor een animatiefilm met de techniek motion capture. Bij deze techniek worden bewegingen van acteurs omgezet in een animatie. Maar deze verfilming van Animal Farm is er uiteindelijk niet gekomen.

Het is nog onbekend hoe de nieuwe film eruit zal zien. Volgens Cavendish wordt het "een tijdloze film die laat zien dat de satirische en dramatische klassieker van Orwell in de tumultueuze hedendaagse tijden nog altijd relevant is".

Het beroemde boek Animal Farm van Orwell is al talloze keren verfilmd. Het verhaal uit 1945 gaat over een boerderij waar de dieren het heft in eigen handen nemen, een allegorie van het regime van Jozef Stalin in de Sovjet-Unie.

De verfilming wordt de tweede grote regieklus van Serkis. Het project Mowgli, een verfilming van The Jungle Book, gaat in het najaar in première.