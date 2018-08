Kelsey Grammer weet niet zeker of Frasier hoofdpersoon in vervolg serie is

Geruchten over een vervolg op de serie gingen al langer, maar Grammer spreekt zich tegenover Vulture voor het eerst uit over de verhaallijn.

Aangenomen werd dat het verhaal verder ging waar het elfde seizoen in 2004 geëindigd was; met Crane die Seattle voor de liefde verliet en in Chicago ging wonen. "Ik zie dat niet voor me, nee. Ik denk dat het belangrijk is dat alle hoofdpersonen uit de serie terugkomen en dat we van daaruit verder kijken", aldus de 63-jarige acteur.

In de originele serie had Crane een zoon die ergens anders woonde. Grammer ziet het als een mogelijkheid om de nieuwe reeks over die zoon te laten gaan en zelf terug te keren in een rol vergelijkbaar met die van John Mahoney, die de vader van Grammers personage speelde.