Monique Smit maakt filmdebuut in First Kiss

De film gaat over de eigenaresse van het succesvolle cosmeticabedrijf First Kiss, die door Leontine Borsato gespeeld wordt. Zij krijgt stevige concurrentie van de meedogenloze zakenvrouw Jeanette (Caroline de Bruijn). Smit speelt de presentatrice van het tv-programma Face Lift.

"Ik heb me altijd al afgevraagd hoe het zou zijn om jezelf op het witte doek te zien", reageert Smit. "Ik ben ontzettend blij dat ik deze rol heb gekregen in First Kiss en zo de kans krijg om dit te ervaren."

Ook Buddy Vedder, Vajèn van den Bosch, Bastiaan Ragas en Christiaan van der Wal zijn aan de cast toegevoegd. Vedder speelt een van de hoofdrollen.

De opnames gaan in augustus van start. De film wordt geregisseerd door Roy Poortmans (De Familie Slim). First Kiss moet vanaf 28 november in de Nederlandse bioscopen te zien zijn.