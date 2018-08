Dochter muziekproducent Quincy Jones maakt Netflix-docu over vader

De film heet Quincy en wordt op 21 september aan het aanbod van de streamingsdienst toegevoegd. "Het komt niet vaak voor dat iemand die een leven als dat van mijn vader heeft geleid, zich nog steeds wil ontwikkelen en de volgende generatie wil leren kennen", aldus Rashida Jones, die de docu samen met Alan Hicks regisseerde.

"Hij is een man van daden en prestaties, maar we hebben veel tijd met hem door kunnen brengen en hem over zijn leven in bredere zin kunnen spreken. Het is een eer dat ik dat met een wereldwijd publiek mag delen."

De 85-jarige producent reageerde op het nieuws op Twitter. "Ik voel me erg gelukkig dat ik kan aankondigen dat een van mijn ongelooflijk getalenteerde dochters Rashida (en mijn broeder van een andere moeder Alan Hicks), Quincy, de allesomvattende documentaire over mijn belevenissen, hebben geregisseerd."

Quincy Jones begon zijn muzikale carrière begin jaren vijftig. Hij produceerde onder meer Michael Jacksons platen Off The Wall, Thriller en Bad. In zijn 65 jaar in de muziekwereld werd de Amerikaan 79 keer genomineerd voor een Grammy, waarmee hij recordhouder is. Hij won er 27.