Simon Pegg maakte zich zorgen over niveau stunts Mission: Impossible

In het zesde deel van de franchise is onder meer te zien hoe Tom Cruise - die al zijn stunts zelf doet - van grote hoogte uit een vliegtuig springt, hoe hij bij een achtervolging op zijn motor met hoge snelheid tegen het verkeer in rijdt en hoe hij achterna wordt gezeten terwijl hij een helikopter bestuurt.

"Ik vroeg me echt af of we het onszelf niet onmogelijk hebben gemaakt", vertelt Pegg, die voor de vierde keer de rol van Benji Dunn op zich nam, aan NU.nl.

"Het is natuurlijk de bedoeling dat je bij een volgende film een manier vindt om nóg verder te gaan, maar ik weet niet hoe we dat kunnen doen." De acteur sprak daar ook over met Cruise. "Die moest erom lachen en zei: 'Ik weet het, man'."

Tip: probeer de stunts niet te overtreffen

Net als Cruise en Pegg was ook Christopher McQuarrie weer betrokken bij de film. Hij is daarmee de eerste regisseur die meer dan één Mission: Impossible-film mocht maken. Ook McQuarrie twijfelt of het niveau van de stunts uit Fallout verbeterd kan worden.

"Na de vorige film zou ik je hebben gezegd dat dat onmogelijk was. Toen we de stunt met de A400 deden (Cruise liet zich in Rogue Nation vastketenen aan een Airbus A400, red.) wist ik dat de volgende regisseur het heel moeilijk zou gaan krijgen. En toen werd ik zelf de volgende regisseur."

McQuarrie wil degene die de volgende keer aan de beurt is dan ook vast een tip meegeven. "Probeer er niet overheen te gaan. Zorg gewoon voor een goed verhaal, dan komt het met de film ook wel goed."

Overigens werden de stunts bedacht door McQuarrie en Cruise, samen met de stuntcoördinator van de acteur. "Over sommige stunts praatten we van tevoren en andere bedachten we tijdens het filmen", aldus de regisseur.

Gebroken enkel en lange voorbereidingen

Voor de stunts uitgevoerd konden worden, was heel wat voorbereiding nodig. "De voorbereidingen voor de scène waarin Tom uit het vliegtuig springt, duurden bijna een jaar. En het ontwerpen van de stunt met de long line (waarbij Cruise aan een touw onder een helikopter hangt, red.) duurde maanden."

Maar ook de 'makkelijke' stunts, zoals springen van het ene naar het andere gebouw, bleken uiteindelijk meer tijd te kosten dan verwacht. Zo brak Cruise zijn enkel toen hij van het ene naar het andere gebouw wilde springen. "Het plannen van die stunt ging heel makkelijk en het filmen ervan zou ook niet moeilijk zijn, maar uiteindelijk moesten we maanden wachten tot Tom weer kon rennen."