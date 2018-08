Film over discogroep Sister Sledge in de maak

Life Song zal belichten hoe de groep bekend werd, schrijft Variety dinsdag.

Sister Sledge, bekend van discohits als We are Family en Lost in Music, brak door in de jaren zeventig. Volgens Kim Sledge zal hun muziek ook te horen zijn in de film, die gebaseerd wordt op haar memoires die binnenkort uitkomen.

"Muziek is een groot onderdeel van de film, want dat is waar ons leven vooral uit bestaat", aldus Sledge. In de film komt ook aan bod hoe de band samenwerkte met andere muzikale grootheden als Stevie Wonder en The Jackson 5. Daarnaast zullen ook de politieke veranderingen die plaatsvonden in de Verenigde Staten tijdens de hoogtijdagen van de band in het script verwerkt worden.

Sister Sledge treedt nog altijd op. Het kwartet is inmiddels wel een trio geworden. Joni overleed vorig jaar op zestigjarige leeftijd.